Boosterprikken komt op stoom in de provincie: "Het loopt gewoon goed door"

De GGD's in onze regio's prikken er flink op los: de boosterprikken voor de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder is op dit moment in volle gang. Uit een belronde van NH Nieuws blijkt dat bijna alle priklocaties in onze provincie, op één kleine storing op locatie Rai in Amsterdam vanmorgen na, niet met problemen kampen.

De toestroom van mensen die de boosterprik willen is in volle gang. De rijen die hierdoor ontstaan zijn over het algemeen niet te lang: 'met hier en daar een opstopping'.

"Het is druk, maar het loopt goed door. Af en toe hebben mensen iets langer de tijd nodig om bijvoorbeeld een jas of trui aan of uit te trekken, daardoor kan het wat oplopen in de rijen", vertelt Harry Katstra, woordvoerder GGD Hollands Noorden. "Maar er is geen spectaculaire drukte, daar hebben we niks over gehoord."

'Opstartproblemen'

Na een belronde door de regio's blijkt dat het vaccineren bijna volledig op rolletjes verloopt. "In onze locatie in Amsterdam hadden wij vanmorgen kort problemen. Wij zijn daarom met pen en papier opgestart, dit was redelijk snel opgelost", aldus een woordvoerder van de GGD Amsterdam. Er zouden door de 'korte opstartproblemen' geen lange rijen zijn ontstaan en ook zou de doorstroom goed zijn verlopen.

Jaennine Verhagen, een van de bezoeksters vandaag op locatie Rai, geeft aan dat de 'storing' niet heel lang heeft geduurd. "Zelf had ik een afspraak om 09.10 uur en werd er bij aankomst gezegd dat er een storing was. De medewerkers moesten alles met de hand invullen, dus ook welke prik je had gehad", vertelt zij aan NH Nieuws. "Dat moeten ze vanavond later nog digitaal invoeren, maar logistiek was alles goed geregeld: de formulieren lagen gewoon klaar." Volgens haar was er wel een rij, maar liep deze op een gegeven moment wel weer door.