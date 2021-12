Kritiek op late boosterprik voor Texelaars, 'niet eerder locatie voor prik beschikbaar'

De GGD kan niet eerder dan in januari beschikken over een locatie op Texel om Texelaars van 60 tot 80 jaar op het eiland zelf de derde boosterprik te geven. Dat laat de GGD desgevraagd weten aan mediapartner Texelse Courant op vragen naar aanleiding van kritiek dat het vaccineren van die doelgroep van 6 tot en met 10 januari 2022 te laat is.

De GGD maakte donderdag bekend dat Texelaars, die op het eiland zelf de derde boosterprik willen ontvangen, van 6 tot en met 10 januari 2022 bij de prikruimte in het gemeentehuis terecht kunnen. Dat was net nadat tachtigplussers op het eiland in het gemeentehuis de derde prik tegen het coronavirus hadden gekregen.

Het vaccineren op het eiland zelf is extra bovenop de landelijke vaccinatieronde die loopt om iedereen de derde prik aan te bieden. Dat gebeurt op basis van leeftijd. Texelaars die qua leeftijd voor de derde prik in aanmerking komen (uitnodiging volgt via het RIVM) kunnen voor deze maand ook al een afspraak maken bij de vaccinatielocatie in Den Helder.

Brief

Wie de prik op het eiland zelf wil ontvangen, moet wachten op een uitnodigingsbrief van de gemeente. Op basis daarvan kan via een speciaal telefoonnummer van de GGD een afspraak worden gemaakt voor de prikruimte op het gemeentehuis in Den Burg (van 6 tot en met 10 januari). Die extra prikmogelijkheid is er zodat Texelaars niet per se van het eiland af hoeven voor de derde prik.

Het geven van de boosterprik aan de leeftijdsgroep van 60 tot 80 jaar op het eiland zelf zou aanvankelijk samenvallen met de landelijke derde-prik-ronde, maar omdat daar sinds kort de vaart in is gekomen, is de prikronde op Texel achterop geraakt op de landelijke ronde.