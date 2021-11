Testen voor Toegang blijft toch wel op Texel, moet binnen twee weken weer open zijn

Hoewel het er vorige week naar uitzag dat Testen voor Toegang na afgelopen weekend zou verdwijnen op Texel, is er nu toch een overeenstemming bereikt over het behoud van de testlocatie hier en op de andere waddeneilanden. Dat laat de gemeente Texel weten.

De Texelse testlocatie was gevestigd in dorpshuis De Hof in De Koog en valt onder Covidia. Sinds de financiële vergoeding vanuit het Rijk was aangepast, zag Covidia zich genoodzaakt om de openingstijden van de testlocatie aan te passen naar een paar dagen per week.

Voorheen kregen testaanbieders een vergoeding op basis van beschikbaarheid. Sinds een paar weken is de vergoeding gebaseerd op het aantal tests dat wordt afgenomen. "We krijgen geen vergoeding voor de huur, de overtocht en de overnachtingen", zo zei ze vorige week. "Helaas is het dan niet meer rendabel om Texel open te houden."

Twee weken

Afgelopen weekend werden de laatste testen uitgevoerd op het eiland. Het is de bedoeling om de testlocatie zo snel mogelijk weer in gebruik te hebben. "Duidelijk is dat de testlocatie over twee weken operationeel moet zijn", zegt de gemeente Texel. "Momenteel wordt gekeken hoe het testen voor toegang in die tussenliggende periode kan worden opgelost."

Testen voor Toegang is, en blijft, wel mogelijk op verschillende locaties in Den Helder.