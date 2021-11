Oudere Texelaars krijgen begin volgende maand op het eiland boosterprik

De 800 Texelaars die boven de 80 jaar zijn en al twee coronavaccinaties hebben gehad, kunnen op 7 en 8 december in het gemeentehuis in Den Burg een derde boosterprik tegen het coronavirus krijgen. Dit geldt alleen voor de mensen die nog zelfstandig wonen, bewoners van instellingen krijgen daar in een later stadium de vaccinatie.

De eilanders krijgen een uitnodigingsbrief opgestuurd, via een speciaal telefoonnummer van de GGD kunnen zij een afspraak maken om op het eiland zelf de vaccinatie te krijgen.

Ook de mensen met een afweerstoornis die op Texel wonen, kunnen - als ze die nog niet al hebben gehad - in het Texelse gemeentehuis een derde vaccinatie krijgen. Zij hebben via hun medisch specialist een brief ontvangen. Aanvankelijk konden zij deze prik alleen in Den Helder halen, maar nu duidelijk is dat ook weer op Texel kan worden gevaccineerd kunnen zij ook daar aansluiten. Deze doelgroep kan zonder afspraak - maar met brief - langskomen.

Andere doelgroepen

De leeftijdsgroep van 60 tot 80 jaar kan naar verwachting in januari de boosterprik krijgen. Er wordt nu onderzocht of ook deze groep Texelaars op het eiland zelf de coronavaccinatie kan krijgen. 'Zekerheid is hierover nog niet te geven', zegt de GGD Hollands Noorden, 'omdat de GGD nog op zoek moet naar een geschikte locatie.'