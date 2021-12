Huisartsen gaan zelf boosterprik geven: "Als je er vroeg bij bent, levert het veel op"

Huisartsen Bart Meijman en Frederieke Pijbes in Amsterdam Osdorp gaan volgende week zelf langs hun meest kwetsbare patiënten met boostervaccins. Zij zijn onderdeel van actiegroep Het roer moet om, en roepen alle huisartsen in Nederland op om hun voorbeeld te volgen.

"We halen dinsdag de eerste lading vaccins op bij de GGD", vervolgt Meijman. "De prikken moeten binnen zes uur gezet worden dus we beginnen gelijk." Woensdag hoopt de arts alle 45 prikken te hebben gezet.

Daarom maakt de huisarts graag tijd vrij in zijn drukke schema voor het boosterprikken van de allerkwetsbaarsten. "In mijn praktijk heb ik niet eens zo veel coronapatiënten, maar als binnenkort het ziekenhuis vol ligt, dan wel ik een probleem" benadrukt Meijman.

De boosterprikcampagne van het ministerie van Volksgezondheid loopt momenteel achter op een groot deel van de Europese landen. Het plan van het ministerie is om dit einde deze week te gaan versnellen, maar dat heeft weinig effect op de kwetsbaarsten in Nederland. "De allerkwetsbaarsten komen pas als laatste aan de beurt omdat het inenten van deze groep veel tijdsintensiever is. Die kunnen niet op eigen houtje naar een afgelegen sporthal of andere vaccinatielocatie komen", licht Meijman toe.

De huisartsen nemen liever het heft in eigen hand, dan dat ze wachten op de boostercampagne van de overheid." Het ministerie heeft wel vaker wat geroepen onder druk, maar soms moet je er als actiegroep gewoon met gestrekt been ingaan. Anders gebeurt er niks."

Actiegroep Het roer gaat om

Meijmans en Pijbes maken onderdeel uit van de actiegroep 'Het roer gaat om'. Binnen deze actiegroep dragen huisartsen en andere medische specialisten samen oplossingen aan voor knelpunten in de huisartsenzorg, bijvoorbeeld rondom de boosterprikken. "Het was al mogelijk voor huisartsen om zelf de boosterprikken te zetten en daar willen wij met deze actie een duw aan geven", vertelt Meijman. "Al betekent dit niet dat iedereen zomaar bij ons een booster kan halen, de niet-kwetsbare mensen moeten gewoon nog naar de sporthallen."