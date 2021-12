Nieuwe lokale podcastserie over Tanja Groen: al 28 jaar onzekerheid

Lokale omroep Noordkop Centraal publiceert vandaag het eerste deek van een vier-delige podcastserie over de vermissing van Tanja Groen. Verslaggever Jesler Bos ging het afgelopen half jaar in gesprek met achterblijvers in Schagen, waar Tanja vandaan kwam. Hoe maakt de verdwijning, 28 jaar later, onderdeel uit van hun leven en wat heeft het met de lokale gemeenschap in Schagen gedaan?

De zaak Tanja Groen kreeg landelijke bekendheid door de niet aflatende inzet van Peter R. de Vries. Tot op de dag van vandaag is niet bekend wat er is gebeurd met Groen en ontbreekt ieder spoor. Bos maakt in haar podcastserie aan de hand van gesprekken met nabestaanden een reconstructie van de vermissing en de nasleep ervan. "Als je hen al nabestaanden kunt noemen. Want hoe noem je naasten die nog steeds een sprankje hoop hebben?", vraagt Bos zich af in de eerste aflevering.

Stichting De Gouden Tip

In de nacht van 31 augustus 1993 verdwijnt de 18-jarige Tanja Groen nadat ze op een feestje van de Maastrichtse studentenvereniging Circumflex is geweest. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Haar ouders doen er tot op de dag van vandaag alles aan om haar te vinden en ook Peter R. de Vries vroeg vaak aandacht voor haar zaak. Zijn inspanningen resulteerden eerder dit jaar in Stichting De Gouden Tip. Deze stichting wil door middel van een inzamelingsactie geld ophalen om vastgelopen politieonderzoeken op te lossen.

In de podcastserie komt ook Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries aan het woord. Zij heeft het voorzitterschap van Stichting De Gouden Tip overgenomen na de moord op haar vader. "Toen duidelijk werd dat mijn vader niet meer bij ons zou terugkomen, wist ik wel dat ik de ouders van Tanja Groen wilde helpen om dit door te zetten", vertelt ze in de podcast.

Over de maker

Bos startte in juni als lokale journalist in Schagen als onderdeel van het NOS-project 'Versterking lokale journalistiek door samenwerking.' Kort daarop hield Peter R. de Vries een persconferentie over de zoektocht naar Tanja Groen. Deze ontwikkelingen zette Bos aan om in gesprek te gaan met nabestaanden en op zoek te gaan naar het lokale verhaal achter ‘De zaak Tanja Groen.’

Beluister hieronder de eerste aflevering van 'Tanja Groen: Al 28 jaar onzekerheid':