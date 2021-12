Chemische lozingen drugsafval blinde vlek voor politie: "Ik vind dat verontrustend"

De chemische en heel vervuilende lozingen van drugsafval in het riool, sloten en putten zijn een blinde vlek voor de politie. Dat stelt een criminoloog na het nieuws dat er 38 dumpingen wél zijn aangetroffen afgelopen jaar. Volgens Mehlbaum enkel het topje van de ijsberg: "tientallen lozingen zien we niet."

Volgens Mehlbaum is het verontrustend dat het aantal aangetroffen dumpingen, maar ook lozingen achterblijft. Sterker nog, maar één van de dumpingen die de politie heeft gevonden was een zogeheten 'lozing', een manier waarop criminelen hun afval dumpen zonder de 'klassieke' vaten.

"Het hele slootleven was in één keer dood", vertelt Klazien Hartog van Hollands Noorderkwartier. "Er dreven dode vissen, het riet kleurde zwart en we zagen een bruine olieachtige substantie op het water liggen", aldus Hartog.

Die lozing was in Uitgeest: half oktober rook een voorbijganger een anijsachtige lucht in een sloot langs de Lagendijk en waarschuwde de politie. Later bleek dat er, via een putje op de parkeerplaats, chemicaliën zouden zijn geloosd.

"Het hele slootleven was in één keer dood"

Naast de lozing in Uitgeest zijn er ook andere manier waarop criminelen hun afval dumpen. Als voorbeeld geeft Mehlbaum: "Je kunt de chemische vloeistof lozen in het riool, een gat in de bodem graven en het in de grond laten wegzakken. Je kunt het in sloten of meertjes dumpen of je kunt rondrijden met een gat in een container en het uitrijden over de weg."

Het Hoogheemraad deed er alles aan om de schade in Uitgeest. zoveel mogelijk te beperken. Zo werd een dam geplaatst, zodat het water zich niet verder kon verspreiden en is de sloot leeggepompt en gezuiverd. Ruim twee maanden, en 150.000 euro later doet het Hoogheemraadschap nog steeds onderzoek naar de schade van de chemische stoffen.

Een blinde vlek

Mehlbaum concludeert dat lozingen een blinde vlek zijn voor de politie: "En dat vind ik verontrustend."

Die mening delen de waterschappen in Noord-Holland. Zowel het Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier en het Hoogheemraad Rijnland zijn bezorgd over het feit dat criminelen ongestoord van hun afval af kunnen komen. Dat blijkt dan ook uit het nieuws dat er niemand is aangehouden voor het dumpen van drugsafval afgelopen jaar.