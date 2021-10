Vermoedelijk drugsafval opgeruimd in Uitgeest: "Bruin water, anijslucht en dode visjes"

Chemicaliën uit een sloot langs de Lagendijk in Uitgeest worden vandaag opgeruimd. Vermoedelijk gaat het om restanten uit een drugslab dat in putten van het parkeerterrein ernaast is gestort, zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap.

"Nu is er serieus afgedamd met stalen platen en grote zakken grond, zodat de sloot daarna leeggepompt kan worden", aldus de woordvoerder. Het is nog niet duidelijk of dat leegpompen later vandaag of (ook) morgen gaat gebeuren.

"We willen dit zo snel mogelijk schoon maken, want de veiligheid en de veiligheid voor het milieu staan voorop. Maar zodra dit stukje in de middag is afgedamd maakt het niet veel uit wanneer er precies wordt afgepompt, dan heb je even rust."

En een geluk bij een ongeluk: "Deze situatie is beheersbaar, het is geen doorgaande sloot. Natuurlijk is het ernstige en serieuze zaak, het heeft schade opgeleverd voor planten en voor vissen. Maar binnen de omstandigheden: het had op een slechtere plek gekund."

Kostbare klus

Toch is het nog een 'kostbare klus.' "Je wilt natuurlijk weten wie het gedaan heeft,", aldus de zegsman. "Nu zijn de kosten van al die werkers, de hijskraan en het specialistische bedrijf dat het water met de chemicaliën verwerkt voor de samenleving."

Het Hoogheemraadschap kwam de lozing maandagavond en dinsdagochtend op het spoor. De woordvoerder: "We zagen dode visjes liggen, riet dat zwart kleurde, verkleuring van het water en een soort bruine olieachtige substantie die op het water lag, en een soort anijs- of amandelachtige geur."

"We dachten meteen aan drugsafval. Na het nemen van een monster is dat vermoeden nog sterker geworden. Wat het precies is, dat wordt nog onderzocht door de Omgevingsdienst."