Opruimen geloosd drugsafval Uitgeest kost gemeente anderhalve ton

Het was in oktober twee keer in één week raak aan de Lagendijk in Uitgeest. Op maandag 11 oktober kwamen de gemeente Uitgeest en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) een drugslozing op het spoor.

"We zagen dode visjes liggen, riet dat zwart kleurde, verkleuring van het water en een soort bruine olieachtige substantie die op het water lag, en een soort anijs- of amandelachtige geur", zei een woordvoerder van het HHNK toen.

De chemicaliën zouden via putten van de naastgelegen parkeerplaats in de sloot terechtgekomen zijn. In de week die volgde lieten de gemeente en het HHNK de sloot eerst provisorisch en daarna professioneel afdammen.

Beelden van 14 oktober. Tekst gaat verder onder de video.