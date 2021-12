Drie verdachten nog altijd vast voor betrokkenheid moord Sjaak Groot

De drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord op Sjaak Groot, zitten alle drie nog vast. In de nacht van 14 juni werd Sjaak doodgeschoten toen een bende zijn huis in Berkhout wilde overvallen.

De 27-jarige man uit Alkmaar, die als eerste verdachte werd aangehouden, zit zeker tot begin januari vast. Het voorarrest van een man uit Rotterdam is deze week verlengd met negentig dagen. En een man (28) uit Noord-Scharwoude, die als laatst is aangehouden, wordt volgende week weer voorgeleid om te kijken of hij langer vast moet blijven zitten.

Sjaak Groot wordt op 14 juni dood aangetroffen in zijn woning aan de Oosteinde in Berkhout. Overvallers dringen die nacht zijn huis binnen en proberen hem te overmeesteren. Alleen blijkt uit onderzoek van de politie dat Sjaak dat niet zomaar laat gebeuren en zich verzet. Eén van de overvallers lost vervolgens een schot en Sjaak moet dat met de dood bekopen.

Het onderzoek van de politie naar de dood van Sjaak loopt nog altijd. De rol van de drie verdachten bij de moord wordt onderzocht.

Onderdeel van bende

Ook wordt er gekeken of ze gelinkt kunnen worden aan meerdere woningovervallen in de regio. Zo heeft een bende bestaande uit jongeren, in wisselende samenstelling, meerdere overvallen op woningen gepleegd in het gebied tussen Alkmaar en Hoorn. De groep heeft het vooral gemunt op contant geld en gebruikt elke keer veel geweld.

De politie laat weten niet uit te sluiten meer verdachten aan te houden.