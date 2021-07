Dood Sjaak Groot leeft in dorp, positieve reacties na pop-up politiebureau Berkhout

Het pop-up politiebureau in Berkhout, dat werd opgezet om met bewoners in gesprek te gaan over de dood van dorpsgenoot Sjaak Groot (72) is volgens politiewoordvoerder Wendy Boudewijn positief ontvangen. Woensdag kwamen er al zo’n tien tot twintig Berkhouters bij het tijdelijke bureau naar binnen, gistermiddag nog eens "een handjevol mensen."

Het was de eerste keer dat de politie in deze regio een pop-up politiebureau opzette voor een grote zaak zoals deze. Naar inspiratie van de collega’s in het noorden van Nederland, vertelt Boudewijn.

"We zetten wel vaker pop-up politiebureaus neer, maar dat zijn dan meestal wijkagenten bij scholen, bijvoorbeeld. Niet bij zulke heftige onderwerpen als deze."

In Noord-Nederland, een regio met veel kleine dorpjes, werden deze mobiele politiebureaus wel vaker ingezet bij soortgelijke zaken, legt Boudewijn uit. "In kleine dorpjes, vaak zonder eigen politiebureau, weten mensen de weg naar de politie minder snel te vinden. Mensen denken snel, 'die hebben wel wat beters te doen'. Alle informatie en gesprekken zijn juist altijd welkom."

Positieve reacties

Op de komst van het bureau in Berkhout werd positief gereageerd, volgens Boudewijn. "Het was voor ons ook een unicum, je moet ook maar net kijken of er mensen langskomen. Maar de reacties waren positief. Deze zaak leeft enorm in het dorp. Mensen zitten met veel emoties. Deze ontmoetingsplek was een blijk van 'we zijn er voor jullie.'"

Bewoners hadden ook veel vragen, waar de politie in verband met het lopende onderzoek vaak geen antwoord op konden geven. "Daar hadden mensen alle begrip voor."

Hoewel het ook niet de directe insteek was van de ontmoetingsplek, heeft het mobiele politiebureau ook op de tweede dag niet tot nieuwe tips of informatie geleid. "Alle informatie is natuurlijk welkom, maar we waren daar in de eerste plaats om het gesprek aan te gaan."