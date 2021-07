Politie opent pop-up bureau in Berkhout in verband met dood dorpsgenoot Sjaak (72)

De politie opent morgen en overmorgen een pop-up bureau in Berkhout. Inwoners kunnen daar in gesprek over de dood van hun dorpsgenoot Sjaak Groot. Buren vonden de 72-jarige Groot op 14 juni dood in zijn woning. Volgens de politie is hij door een misdrijf om het leven gekomen.

Het tijdelijke politiepunt wordt opgebouwd aan de Kerkebuurt, ter hoogte van Partycentrum de Ridder. Het pop-up bureau heeft de vorm van een "kraampje met een politiebanner", vertelt woordvoerder Wendy Boudewijn. Daar nemen een wijkagent en mensen van het rechercheteam bij plaats.

Volgens Boudewijn zet de politie vaker pop-up bureaus op, maar is het een "unicum" dat het voor "zo'n groot rechercheonderzoek" wordt gebruikt. "We kunnen niet altijd iedereen bereiken met persberichten en Opsporing Verzocht. Berkhout heeft ook geen politiebureau. Daarom hebben we gezegd: laten we dit doen. Als inwoners daar behoefte aan hebben, kunnen ze naar ons toekomen."

'Iedereen kent ome Sjaak'

Volgens de politiewoordvoerder dient het tijdelijke politiepunt niet alleen als hulpmiddel voor het onderzoek. "Het is niet zozeer dat we hopen dat we nog meer informatie binnenkrijgen. Het is echt om een praatje te maken", aldus Boudewijn. "Wij zijn heus niet blind en zien dat het veel doet in het dorp. Iedereen kent iedereen. En iedereen kent 'ome Sjaak'."

Het moet voor Berkhouters een laagdrempelige manier zijn om naast informatie ook zorgen en emoties rondom de dood van hun dorpsgenoot kwijt te kunnen. Een andere woordvoerder laat weten dat de politie daarmee niet de rol van slachtofferhulp op zich wil nemen. "Maar wij zijn wel een doorgeefloket. En misschien kunnen we met simpele informatie mensen toch helpen."

Berkhouter Sjaak Groot (door veel dorpsgenoten bekroond tot 'ome Sjaak') werd op 14 juni dood in zijn woning gevonden door buren. De politie meldde de dag daarna dat Groot door geweld om het leven kwam. Over de reden waarom tast de politie nog in het duister.

15.000 euro tipgeld

De week erna kreeg het misdrijf landelijke bekendheid. Op 22 juni vertelt de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht dat zij onderzoek doen naar een gewelddadige woninginbraak. Ook werd bekend dat het Openbaar Ministerie een beloning van 15.000 euro uitlooft voor de gouden tip.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht kwamen twintig "waardevolle tips" binnen bij de politie. "De tips worden nog steeds onderzocht en over de voortgang kunnen we nog niets zeggen", zegt Boudewijn vandaag. De woordvoerder kon ook geen update geven over het onderzoek naar een mogelijk gewelddadige woninginbraak.

Het pop-up bureau staat morgen en overmorgen tussen 14.00 en 16.00 uur in Berkhout.