Rutger H. vandaag voor rechter om dodelijk ongeluk met Ilayda (15) in Heerhugowaard

Na tweeënhalf jaar moet Rutger H. (30) zich vandaag voor de rechter in Alkmaar verantwoorden voor het vermeend roekeloos rijden , waardoor hij de 15-jarige Ilayda zou hebben doodgereden bij de oversteekplaats aan de Westtangent in Heerhugowaard. NH Nieuws is erbij straks: wat gebeurde er precies die avond en welke straf eist het openbaar ministerie tegen de verdachte in de Porsche Cayenne?

Het tragische ongeluk gebeurt op 19 juni 2019: laat op de avond schept een auto het op haar fiets overstekende Waardse meisje Ilayda. Volgens het OM reed Rutger H. die avond in zijn Porsche Cayenne op de (50 kilometer)weg met een zeer onverantwoorde hoge snelheid.

Daarnaast zou hij zijn telefoon hebben gebruikt toen hij de 15-jarige aanreed: ze overleeft het niet en heel Heerhugowaard is geschokt. Al snel gaan er geruchten dat er een straatrace was, want volgens getuigen reden er meerdere auto's te hard.

Lang onderzoek

In eerste instantie worden er dan ook drie mannen aangeduid als verdachten: allen reden ze op dat tijdstip in een andere auto op de Westtangent. Op dat punt in Heerhugowaard wordt sowieso vaak te hard gereden.

Na een onderzoek van tweeënhalf jaar, met onder meer een reconstructie van het ongeluk, moet vandaag alleen de 30-jarige H. zich voor de rechter verantwoorden. Op het moment van het ongeluk woonde de man nog in Heerhugowaard.

De rechtszaak begint om 9.00 uur: dan wordt er meer duidelijk over wat er op die fatale avond in juni 2019 is gebeurd. Was er inderdaad sprake van een straatrace? Wat heeft de verdachte zelf te verklaren over die autorit? Hoe gaat het met de nabestaanden van het geliefde meisje uit Heerhugowaard?

