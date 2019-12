Maatregelen Westtangent na dodelijk ongeluk 15-jarige Heerhugowaardse

Het is een maatregel die verkeerswethouder Monique Stam neemt om de toegestane snelheid op de Westtangent aan te moedigen.

De 'flexibele groene golf'- maatregel moet zorgen voor een betere doorstroming op de weg, een verlaging van CO2-uitstoot, vermindering van geluidsoverlast, maar ook verbetering van de verkeersveiligheid, meldt gemeente Heerhugowaard in een persbericht.

Anders dan bij een traditionele groene golf, waar een vast programma van groentijden geldt, is deze regeling flexibel naar de verkeersstromen. 'Zo worden de zijwegen van de Westtangent niet onnodig tot stilstaan gedwongen, wanneer er geen of weinig verkeer op de Westtangent rijdt', aldus de gemeente.

Ongelukken

Op de weg tussen de N242 en de Zuidtangent zijn meerdere ongelukken gebeurd. Zo werd in juni afgelopen jaar de 15-jarige Ilayda doodgereden door een automobilist toen ze de weg overstak. Het is nog niet duidelijk of er op dat moment daadwerkelijk harder dan de toegestane snelheid werd gereden.

Vorige week werd tijdens een zitting bekend dat de man die Ilayda aanreed, Rutger H. uit Bergen, zijn rijbewijs terugkrijgt. Mede omdat het onderzoek naar de zaak moeilijk is en lang duurt. Zo sloeg het stoplicht destijds geen data op en kan dus niet worden teruggekeken of H. door rood reed.

“Als het politieonderzoek is afgerond, kunnen we beoordelen of we iets kunnen doen om dit soort ongelukken te voorkomen” aldus wethouder Monique Stam.

Proefperiode

De nieuwe verkeersregeling wordt gedurende zes maanden gemonitord. Daarna wordt het effect op gemiddelde snelheid bekeken. Naast de verwachtte verbetering van doorstroming wordt met het aanmoedigen van een gelijke snelheid ook een verlaging van CO2-uitstoot, vermindering van geluidsoverlast en verbetering van verkeersveiligheid beoogd.

In 2020 wordt aan de Westtangent onderhoud uitgevoerd. De resultaten van de proefperiode en de resultaten uit het politieonderzoek kunnen voor de gemeente aanleiding zijn zich te beraden op mogelijke aanpassing van de weg.