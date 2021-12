Na bijna drie weken nog steeds reizigers in quarantainehotel Badhoevedorp

Het is nu bijna drie weken geleden, maar een deel van de reizigers die eind november vanuit Zuid-Afrika landden op Schiphol, zit nog altijd in het Ramada Hotel in Badhoevedorp, dat dienst doet als 'quarantainehotel'. Naar verwachting zijn ze voor dit weekend wel allemaal weg. Dat meldt de woordvoerder van de GGD.