18 mensen besmet met Omikronvariant op 'beruchte' vluchten vanuit Zuid-Afrika

Van de 61 besmette passagiers op de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika, is bij 18 mensen de Omikronvariant vastgesteld. Dat meldt het RIVM zojuist. De tientallen passagiers werden na hun aankomst in quarantaine geplaatst in het Ramada Hotel in Badhoevedorp.

VLN Nieuws & Doron Sajet / NH Nieuws

"De mensen bij wie de Omikronvariant werd vastgesteld mogen, zolang zij geen klachten hebben, vandaag uit quarantaine. Voor de mensen die nog wél klachten hebben en dus niet mogen reizen wordt in overleg met de GGD Kennemerland en het land van de eindbestemming een veilige oplossing gezocht", aldus het RIVM. Quarantainehotel De ruim 600 passagiers op de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika werden ruim een week geleden getest, 61 van hen waren besmet met het coronavirus en zijn naar het 'quarantainehotel' in Badhoevedorp gebracht. Een dag later 'ontsnapte' een Spaans/Portugees echtpaar uit het hotel. Het tweetal wilde het vliegtuig nemen naar Spanje. De Koninklijke Marechaussee heeft hen vervolgens uit het toestel gehaald en naar een ziekenhuis in Groningse Haren gebracht, waar het stel gedwongen in isolatie werd geplaatst. Juridische stappen Het stel was niet te spreken over de omstandigheden in het ziekenhuis in Haren en overweegt nu juridische stappen te nemen. Daarnaast eiste een groep passagiers uit Zuid-Afrika excuses en compensatie van Schiphol, KLM en GGD Kennemerland voor het handelen na het landen van de vlucht.