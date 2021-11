Echtpaar ontsnapt uit quarantainehotel bij Schiphol, mogelijk vier jaar celstraf

Een echtpaar is ontsnapt uit het quarantainehotel bij Schiphol. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Het stel zat al aan boord van een toestel op Schiphol dat op het punt stond te vertrekken naar Spanje, toen ze werden aangehouden.

Het echtpaar zat op één van de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika afgelopen vrijdag. Zij werden vervolgens samen met andere passagiers van deze vlucht(en) positief getest op corona.

Mogelijk vier jaar celstraf

Het ontsnappen uit het Ramada Hotel, waar het stel in quarantaine zat, wordt gezien als misdrijf. Mogelijk kunnen de personen een celstraf van vier jaar krijgen opgelegd.

Het Openbaar Ministerie zal zich over dit voorval moeten buigen. Het is op dit moment nog onduidelijk of het stel zal worden vervolgd.