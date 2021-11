Nieuwe coronavariant: vanaf 12.00 uur vliegverbod voor vluchten uit zuidelijk Afrika

Er gold al een inreisverbod vanuit Zuid-Afrika voor passagiers die niet uit landen in de EU komen. Tot nu moesten reizigers uit Zuid-Afrika gevaccineerd, genezen van corona of van te voren getest zijn. Bovendien werden extra coronatests geadviseerd.

Nederland heeft via Schiphol een rechtstreekse verbinding met Kaapstad en Johannesburg in Zuid-Afrika. Voor reizigers uit die steden komt een quarantaineverplichting en een dubbele testplicht. Voor 12.00 uur vanmiddag komen er nog twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika aan.

