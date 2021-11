Keltoum (43) na zestien uur én negatieve coronatest op Schiphol 'vrijgelaten'

Het geduld van de passagiers uit Zuid-Afrika die gisterochtend op Schiphol aankwamen is flink op de proef gesteld. Zo'n zestien uur na de landing mocht Keltoum Ayad (43) de luchthaven verlaten. "We zijn om 2.30 uur vrijgelaten."

Terwijl Keltoum vanuit Johannesburg naar huis - een vlucht van ruim 11 uur - vloog, kondigde demissionair minister Hugo de Jonge een vliegverbod voor landen in zuidelijk Afrika af. Met dat besluit hoopt het kabinet de opmars van de mogelijk besmettelijkere omikron-variant af te remmen. Reizigers op de vluchten die onderweg waren, moesten zich na aankomst en vóór de paspoortcontrole laten testen, zo besloot De Jonge.

Voor die operatie stuurde de GGD halsoverkop dertig man personeel naar de luchthaven. Desondanks zou het nog tot diep in de nacht duren voordat iedereen was getest. "Het was verschrikkelijk", klaagt Keltoum. "Er was geen eten en er werd niets gecommuniceerd. On-Nederlands slecht geregeld." 'Alles afgeschermd' De passagiers werden 'vastgehouden' in een afgesloten gedeelte, waar geen horeca of winkels zijn gevestigd. "Alles werd afgeschermd door de marechaussee." De passagiers werden in afwachting van test en uitslag, wat bij Keltoum zestien uur duurde, twee keer een broodje en een drankje aangeboden. Keltoum bleek negatief, maar dat geldt niet voor 61 andere passagiers van de twee vluchten die gisteren op Schiphol landden. Zij zijn in de loop van de nacht door het Rode Kruis naar een isolatiehotel gebracht, waar ze de komende dagen in quarantaine zitten.

Of de besmette passagiers inmiddels over hun eigen spullen beschikken, is niet bekend. Keltoum wacht nog op haar koffer. "Die heb ik nog niet terug", vertelt ze. Toch maakt ze zich meer zorgen over enkele vriendinnen die nog in Zuid-Afrika zijn. "We moeten nog zien hoe zij terugkomen."