Inside quarantainehotel: Ramada in Badhoevedorp 'gewoon' open voor toeristen

Het Ramada in Badhoevedorp, het hotel dat wordt gebruikt om positief geteste mensen die op de vluchten vanuit Zuid-Afrika zaten te isoleren, is gewoon open voor toeristen.

Een verslaggever van NH Nieuws kon zonder problemen een kamer boeken, in hetzelfde gebouw als de besmette reizigers.

Volgens de verslaggever is het hotel veilig te bezoeken, al is er wel veel te merken van de maatregelen die zijn getroffen. Zo staat er op elke verdieping beveiliging - van een privaat bedrijf - die controleren of je wel op de juiste etage bent.

Gang van zaken

"Het ging eigenlijk heel normaal. Je reserveert via het internet, alleen staan er al drie beveiligers je op te wachten in de lobby. Als hotelgast mag je gewoon doorlopen, en dan krijg je je sleutel. Je merkt er wel wat van, op elke verdieping staat een beveiliger, je kan niet zomaar door het hele hotel", vertelt de verslaggever.

In het hotel worden positief geteste passagiers van de twee vluchten die afgelopen vrijdag landden vanuit Zuid-Afrika opgevangen. Het gaat om mensen die geen adres hebben in Nederland waar ze veilig in quarantaine kunnen. Mensen die positief testten, maar zelf in Nederland wonen, zijn grotendeels naar huis vertrokken.

Will uit Manchester

Onze verslaggever spreekt door het raam met Will uit Manchester, die zich bezighoudt door oefeningen te doen in zijn hotelkamer. Zijn vriendin zit in quarantaine in de kamer tegenover hem. Will was onderweg naar huis vanuit Zuid-Afrika toen hij positief testte.

Luchtvaartverslaggever Doron Sajet sprak eerder vandaag al met een andere positief geteste Brit. Die vertelt dat hij z'n partner bij zich heeft en dat hij zich heeft neergelegd bij de quarantaine.

Kijk hieronder dat interview, tekst loopt door onder de video