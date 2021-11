Dertien reizigers uit Zuid-Afrika besmet met omikronvariant

Van de 61 positief geteste reizigers die vrijdag op Schiphol aankwamen uit Zuid-Afrika, zijn tot nu toe dertien passagiers besmet met de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. Dat meldt het RIVM. De reizigers zitten in isolatie in een hotel of thuis.

Twee KLM-vluchten met 600 passagiers kwamen vrijdag uit Zuid-Afrika aan op Schiphol. Op dat moment was er net een vliegverbod van kracht voor vluchten uit zuidelijke Afrikaanse landen, vanwege de zorgen over de nieuwe coronavariant die voornamelijk daar rond gaat.

Zorgelijke variant

Wereldwijd zijn grote zorgen over de nieuwe omikron-variant; de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de variant aangewezen als "zorgelijke variant". Er is nog weinig over bekend.

De nieuwe variant werd voor het eerst ontdekt in Zuid-Afrika en lijkt zich daar en in andere landen in zuidelijk Afrika sneller te verspreiden dan andere varianten. Het is nog niet duidelijk of mensen er ook zieker van worden. Daar wordt internationaal de komende tijd meer onderzoek naar gedaan.

Ook in andere landen in Europa, waaronder Duitsland, Engeland en België is de omikronvariant al vastgesteld.

De GGD vraagt mensen op die eerder deze week vanuit het zuidelijke deel van Afrika terug zijn gekomen zich te laten testen. "We roepen reizigers uit Botswana, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swaziland) en Namibië op zich zo snel mogelijk te laten testen bij de GGD, ook zonder klachten", schrijft de GGD op Twitter.