Tien procent passagiers KLM-vluchten uit Zuid-Afrika besmet, naar isolatiehotel gebracht

Van de 600 passagiers op de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika die gisteren op Schiphol landden zijn er 61 positief getest op corona. Zij zijn in de loop van de nacht door de GGD en het Rode Kruis in quarantaine geplaatst.

Dat meldt mediapartner NOS. De GGD zei eerder rekening te houden met 85 besmette passagiers.

Sinds gisteren 12.00 uur geldt er een vliegverbod voor vluchten uit landen uit het zuidelijke deel van Afrika. De passagiers en bemanning van twee KLM-vluchten, uit Johannesburg en Kaapstad, die beide tegen 11.00 uur landden op Schiphol, moesten van demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid allemaal eerst getest worden voordat ze luchthaven mochten verlaten.

Er zijn grote zorgen dat de besmette passagiers de nieuwe omikron-variant van het coronavirus zouden kunnen overdragen. Of een of meerdere positief geteste passagiers besmet zijn met de omikron-variant moet worden vastgesteld in een laboratorium in Rotterdam.

Isolatie

Reizigers die positief zijn getest, zijn door het Rode Kruis met busjes naar een isolatiehotel gebracht. Dat is een hotel op of nabij Schiphol. Ze moeten daar zeven dagen blijven indien ze klachten hebben. Wie geen klachten heeft, mag na vijf dagen weg.