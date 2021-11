Aantal KLM-passagiers uit Zuid-Afrika vermoedelijk besmet met omikronvariant

Het RIVM heeft de 61 positieve tests van de passagiers onderzocht. "Bij een aantal snelle testen is er een afwijking gevonden in het zogenoemde spike-eiwit, wat duidt op een afwijkende virusvariant", zegt RIVM-woordvoerder Coen Berends tegen de NOS.

Of het daadwerkelijk om de omikronvariant gaat, zal moeten blijken uit een test die meer tijd kost. "De zogenoemde sequentieanalyse kost nu eenmaal veel tijd. Er wordt echt hard aan gewerkt in het laboratorium, maar morgenmiddag weten we pas meer", aldus Berends.

In andere landen in Europa, zoals Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk is de omikronvariant al opgedoken. De woordvoerder van het RIVM snapt ook dat er onrust is over de mogelijke besmettingen met de nieuwe variant. "Iedereen wil natuurlijk snel weten of er bij de 61 positieve coronatesten ook omikronvarianten aangetroffen worden. Ook wij."

Omikronvariant

De nieuwe variant van het coronavirus, de omikronvariant, verspreidt zich snel in het zuiden van Afrika. Het is nog niet duidelijk of deze variant besmettelijker is dan andere varianten. Ook is nog niet bekend of mensen er zieker van worden.

GGD Kennemerland riep vandaag reizigers die uit het zuiden van Afrika komen op om zich te laten testen, ook als er geen klachten zijn.

Tekst gaat verder onder het Twitterbericht.