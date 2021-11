'Ontsnapt' corona-echtpaar voor verplichte isolatie naar ziekenhuis overgebracht

Het echtpaar dat gisteravond uit het quarantainehotel bij Schiphol wist te ontsnappen, is verplicht in isolatie geplaatst in een ziekenhuis ergens in Nederland. Dat laat een woordvoerder van burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer aan NH Nieuws weten. Het stel zat op één van de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika afgelopen vrijdag en testten bij aankomst op Schiphol positief op corona.

Besmette reizigers uit Zuid-Afrika door Rode Kruis naar isolatiehotel gebracht - VLN

Of het stel is overgebracht naar het ziekenhuis vanwege ziekteverschijnselen of vanwege het 'ontsnappingsgevaar', kan de woordvoerder 'om privacyredenen' niet zeggen. Op de twee vluchten bleken 61 van de 600 passagiers besmet te zijn met het coronavirus. Daarvan zijn tot nu toe dertien gevallen bekend die positief testten op de nieuwe omikronvariant. De meeste positief geteste reizigers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag naar het Ramada Hotel bij Schiphol gebracht om zeven dagen in isolatie te gaan. Het ontsnapte echtpaar hield het gisteren na krap twee dagen quarantaine voor gezien en kreeg het voor elkaar om op Schiphol op een vlucht naar Spanje te stappen. De Koninklijke Marechaussee kon het paar voor vertrek aanhouden en bracht ze in eerste instantie terug naar het Ramada Hotel in Badhoevedorp. Het stel is uiteindelijk naar een ziekenhuis in een niet bekendgemaakte locatie in Nederland gebracht om de isolatie verplicht uit te zitten. Vier jaar cel Volgens een woordvoerder van de marechaussee heeft het paar zich schuldig gemaakt aan een misdrijf, waar een gevangenisstraf van maximaal vier jaar voor gegeven kan worden. Het is op dit moment nog onduidelijk of het stel zal worden vervolgd.

Lees ook Schiphol Echtpaar ontsnapt uit quarantainehotel bij Schiphol, mogelijk vier jaar celstraf