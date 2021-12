Meer dan helft passagiers quarantainehotel Badhoevedorp mag weer naar buiten

Meer dan de helft van de personen die in isolatie zaten in het Ramada Hotel in Badhoevedorp nadat ze vanuit Zuid-Afrika op Schiphol landden, mag het hotel verlaten en hun reis vervolgen. Alle passagiers zijn opnieuw getest. Dat meldt de GGD Kennemerland. Personen die nog wel positief getest zijn, blijven nog enige tijd in isolatie.

Vorige week vrijdag werden alle passagiers van twee vluchten uit Zuid-Afrika getest. Van deze passagiers verblijven 44 personen nog in isolatie in het hotel in Badhoevedorp nabij Schiphol, nadat zij positief werden getest op corona.

Maandag is iedereen opnieuw getest. Meer dan de helft van de personen mag op basis van de nieuwe informatie vandaag het hotel verlaten en hun reis vervolgen. Volgens de woordvoerder van de GGD heeft ongeveer 90 procent van de hotelgasten aangegeven gevaccineerd te zijn.

Dagelijks contact

Personen die positief getest zijn, moeten nog even in het hotel blijven. Volgens de GGD Kennemerland verschillen de situaties per persoon. Een aantal mensen heeft klachten, anderen nauwelijks. Artsen en verpleegkundigen van de GGD houden dagelijks contact met de personen die in het hotel verblijven.

De directeur van GGD Kennemerland, Bert van de Velden, laat weten blij te zijn dat meer dan de helft van de passagiers het hotel mag verlaten. Ook wil hij zijn grote waardering voor hen uitspreken. "Zij hebben goed meegewerkt, in een voor hen moeilijke situatie van isolatie."

Excuses en compensatie