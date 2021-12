Geen tijd voor jubelstemming bij AZ: "Beker is kortste weg richting Europa"

Al te lang feestvieren na de schitterende 1-2 overwinning bij Ajax zit er voor AZ niet in. De Alkmaarders moeten morgenavond namelijk alweer vol aan de bak voor de KNVB-beker. In het eigen stadion moet er worden afgerekend met Heracles Almelo om de laatste zestien te bereiken.

"De duels volgen in deze fase allemaal zo kort op elkaar. De wedstrijd tegen Heracles is de volgende belangrijke wedstrijd. We moeten er nu nog drie voor de winterstop. We hebben de laatste weken absoluut progressie getoond en het is nu aan ons om die lijn door te trekken", vertelt Jansen daags voor de wedstrijd.