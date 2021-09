Heracles drukt zwalkend AZ met goal in blessuretijd nog verder in de problemen

AZ heeft op bezoek bij Heracles Almelo een pijnlijke nederlaag geleden. Een rode kaart van Jordy Clasie draaide de wedstrijd volledig om. Invaller Tijjani Reijnders leek de Alkmaarders met een fraaie treffer vlak voor tijd alsnog een punt te bezorgen. Maar in blessuretijd maakte Rai Vloet echter de 3-2. AZ bezet na de nederlaag de voorlaatste plaats in de eredivisie.

De wedstrijd tussen de nummers zestien en zeventien van de ranglijst in de eredivisie werd in de openingsfase geen afspiegeling van de stand. De Alkmaarders hadden volledige controle tegen een zwak voetballend Heracles. Albert Gudmundsson drukte dat overwicht in de 19e minuut uit in de score. De IJslander draaide knap weg bij zijn tegenstander en schoot vervolgens met links raak in de bovenhoek: 0-1.

Desastreuze minuut

Via Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson kreeg de ploeg van trainer Pascal Jansen de mogelijkheid om weg te lopen bij de thuisploeg. Dat liet het echter na en op slag van rust ging even alles mis bij AZ. Op de helft van Heracles maakte Jordy Clasie een onbesuisde tackle en ontving daarvoor een rode kaart. Nog voor het rustsignaal schoot Kaj Sierhuis uit Jisp Heracles op gelijke hoogte met een verwoestend afstandsschot.

Na de rode kaart verloor AZ de controle over de wedstrijd en zag het Heracles meer en meer aandringen. De Almeloërs, die tot nu toe één punt pakten, trokken het initiatief naar zich toe. In de 72e minuut leidde dat tot de voorsprong voor Heracles. Delano Burgzorg ging de combinatie aan met Sierhuis en rondde vervolgens overtuigend af: 2-1.

