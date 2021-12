Spectaculaire winst bij Ajax verbaast AZ-trainer Pascal Jansen niet

AZ zorgde vandaag voor een daverende verrassing door met 2-1 te winnen op bezoek bij koploper Ajax. Het was pas de vierde keer in de historie dat de Alkmaarders een competitieoverwinning mee naar huis namen uit Amsterdam. Volgens trainer Pascal Jansen was dat grotendeels te danken aan de veerkracht van zijn ploeg.

"Prachtig om die veerkracht bij mijn team te zien, maar het verbaasde me overigens niet", zegt Jansen, die de overwinning op Ajax niet beschouwde als zijn grootste succes als eindverantwoordelijke bij de Alkmaarders. "Dat we vorig seizoen lang meededen voor plek twee en uiteindelijk Europees voetbal veiligstelden was wel mooier."

Quote "Ik ken mijn ploeg goed en ik wist dat ze hiertoe in staat waren" AZ-trainer Pascal jansen

Man of the Match Zakaria Aboukhlal was dankzij zijn treffer in de 84e minuut de man van de wedstrijd. De invaller bleef ijzig koel en schoot op aangeven van Owen Wijndal de winnende goal binnen. "Ik voelde geen extra spanning vandaag en zeker geen angst voor Ajax. Ik weet wat wij als team kunnen. Ik heb gelukkig al heel veel doelpunten gemaakt, maar deze was denk ik wel een van de belangrijkste", aldus Aboukhlal

