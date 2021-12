AZ'er Jesper Karlsson verlengt zijn contract met een jaar

Jesper Karlsson maakte in de zomer van 2020 de stap van Elfsborg naar AZ en tekende toen een contract tot de zomer van 2025. De snelle technicus veroverde al gelijk een basisplek in de ploeg van toenmalige trainer Arne Slot en kwam in anderhalf jaar tot 52 optredens en 19 doelpunten.

Zweden

Ook behoort Karlsson regelmatig tot de selectie van het Zweedse nationale team. Inmiddels staat de teller van de linksbuiten op 7 interlands.