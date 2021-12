Ondanks protest bewoners is sloop Bloemwijk begonnen: "Had niet gehoeven"

Het waren maar een paar 'symbolische' happen maar het was wel het startsein voor de sloop van 164 huurwoningen in de Bloemwijk in Alkmaar. Onder grote belangstelling hapte een graafmachine vanmiddag een deel van een dakkapel weg. Sommige buurtbewoners zagen het met afgrijzen aan.

De woningen in de volkswijk langs het spoor moeten volgens woningstichting Van Alckmaer worden gesloopt omdat ze in een te slechte staat verkeren om te worden gerenoveerd. Zo is het metselwerk van de muren zeer slecht, kunnen de funderingen niet meer gewicht dragen dan ze nu doen en ook de dakpannen en dakbedekking moeten worden vervangen. Ook zijn de woningen slecht geïsoleerd. Volgens woningstichting Van Alckmaer, eigenaar van de meeste huizen, is complete sloop de enige optie. "We hebben restaureren zeer serieus onderzocht", zo vertelde directeur Fons Köster van Van Alckmaer eerder aan NH Nieuws. "Helaas bleek uit meerdere onderzoeken dat dat technisch en financieel niet haalbaar is." Tegen de sloop is lange tijd verzet geweest. Zo waren er onder andere de Historische Vereniging Alkmaar, de Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap die zich hard hebben gemaakt voor behoud van een deel van de wijk. De verenigingen hebben zelfs, tevergeefs, een verzoek ingediend om de volkswijk de status van beschermd stadsgezicht te geven.

Ook bewoner Fred de Boorder voerde lange tijd actie om sloop te voorkomen. De Boorder maakte eerder deel uit van de klankbordgroep met bewoners, maar daar is hij uit gezet. Hij beseft dat de strijd nu wel gestreden is. "Mijn vader zei altijd; van geld kun je niet winnen." De Boorder is vooral bang dat de huur na een aantal jaren flink omhoog zal gaan. "Ik schat zomaar in dat de huurprijs weleens kan gaan verdubbelen." Ook heeft hij zijn huidige woning helemaal opgeknapt. "Ik heb er in de jaren dat ik er woon misschien wel vijftigduizend euro ingestoken. Allemaal weggegooid geld, daar zien we waarschijnlijk niks van terug." Ook de schuurruimte wordt bij de nieuwe woningen gehalveerd. "Mijn huis had gewoon gerenoveerd kunnen worden, maar bewoners staan nu met de rug tegen de muur. Het is kiezen of delen."