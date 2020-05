Alkmaarse Bloemwijk krijgt geen beschermde status

Ondanks dat het verzoek is afgewezen, belooft het college dat de buurt er juist beter op zal worden. In de wijk staan vier panden met een bijzondere status en een gemeentelijk monument, maar het geheel voldoet volgens de vakgroep Erfgoed niet aan de gestelde criteria.

Meer groen

In overleg met stedenbouwkundigen van de gemeente zijn uitgangspunten geformuleerd, op basis van cultuurhistorisch onderzoek. "Zo dienen in het stedenbouwkundig plan en de architectuur verwezen te worden naar de architectonische elementen, zoals deze nu in de wijk te vinden zijn. Daarnaast dient er meer groen in de openbare ruimte te worden opgenomen."

Bloemwijk werd in twee fasen gebouwd na de Eerste Wereldoorlog, deels opgezet volgens de principes van een tuindorp met arbeiderswoningen, zoals gebruikelijk in die periode. De Alkmaarse wijk is naar het ontwerp van architect Jan Stuyt, een van de belangrijkste Nederlandse kerkenbouwers van de 20e eeuw. Een ander bouwwerk van Stuyt is het gemeentehuis van Alkmaar.