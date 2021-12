Gevangenisdirectie overweegt afsluiting celtelefoons voor boeven tijdens 'incidenten'

De directeur van het Justitieel Complex Zaanstad gaat bij calamiteiten mogelijk de telefoons in de cellen afsluiten. Dat zegt hij tegen NH Nieuws in een gesprek over de corona-opstand van afgelopen maandag. Gevangenen mogen nu nog ongestoord bellen vanuit hun cel. Ook de redactie van NH Nieuws werd zo getipt over de ongeregeldheden.

Tijdens dergelijke gebeurtenissen kunnen gevangenen dus wel gewoon gebruikmaken van hun telefoon. "Ze kunnen iedereen bellen. Ook de media", aldus Veldman. "Ik zit er nu over na te denken of dit wel moet werken tijdens een calamiteit." Bekijk hieronder het stukje interview over mogelijke beperkingen op het gebruik van celtelefoons.

Zondag en maandag begonnen tussen de tien en twintig gevangenen te schreeuwen en met eieren en pakken melk te gooien naar personeel. De spanningen in de gevangenis zijn volgens Veldman te wijten aan boosheid over de inperkende coronamaatregelen.

Op de vraag waarom hij dit wil invoeren antwoordt hij later dat het 'een spontaan idee' was en er verder niets over wil zeggen. Het is ook nog niet duidelijk wanneer deze eventuele inperkende maatregelen zouden worden ingevoerd.

Volgens een gevangene in zijn bajes is het 'een belachelijk idee'. De man waardeert zijn beltegoed wekelijks op met vijftig euro, betaalt per uurtje bellen vier euro en besloot gisteren NH Nieuws te telefoneren over de gang van zaken in de gevangenis.

"Hoezo zou ik niet mogen bellen over bijvoorbeeld iets wat ik via mijn raam op de binnenplaats zie", zegt hij verwijzend naar de rellen van begin deze week. "En als het om een tijdelijke maatregel tijdens een incident gaat, bel ik jullie de volgende dag wel."

'Telefoons geven onrust'

De belangenvereniging voor (ex)gedetineerden Bonjo kan zich wél vinden in het voornemen van de directie van de Zaanbajes. "Telefoons geven soms onrust, ik kan het me voorstellen dat die worden uitgeschakeld bij incidenten", aldus Jaap Brandligt van Bonjo. De corona-opstanden zijn volgens de gevangenis overigens niet per se 'bijzonder'. "Wij zijn gewend om te gaan met dit soort situaties. Ik vind ook dat de medewerkers dit goed hebben gedaan," aldus directeur Veldman.

Het zijn roerige tijden voor de gevangenis: gisteravond meldde NH Nieuws het overlijden van een jonge gedetineerde. Ook was er laatst opnieuw een suïcide op de Psychiatrische afdeling. Een gevangene pleegde in een cel met toezicht zelfmoord. Het is de vijfde keer dit jaar dat dit gebeurt binnen de muren van Justitieel Complex Zaanstad.

De inspectie van Justitie en Veiligheid stelt daarom een onderzoek in, laat Veldman desgevraagd aan NH Nieuws weten. "Ik denk dat zulke dingen altijd in golfbewegingen gaan. Mogelijk hebben we volgend jaar ineens nul suïcides."