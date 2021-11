Opnieuw vliegtuigonderdeel tijdens de start van een KLM-toestel gevallen

Een Boeing 777-300ER van KLM is in de nacht van zondag 21 op maandag 22 november tijdens de start vanaf de luchthaven in Johannesburg een onderdeel verloren. Het gaat om een luik van het landingsgestel. Dat bevestigt KLM aan NH Nieuws na berichtgeving op The Aviation Herald . Sinds 2017 is nu het vier keer voorgekomen dat KLM-vliegtuigen tijdens een vlucht onderdelen verliezen.

De Boeing 777 is na het verliezen van het luik doorgevlogen naar Schiphol. Onderweg werden de piloten op de hoogte gebracht dat het onderdeel op een startbaan in Johannesburg (Zuid-Afrika) was teruggevonden. Het toestel werd op Schiphol opgewacht door hulpdiensten. Volgens een woordvoerder van KLM heeft het toestel een veilige landing gemaakt en kon het doortaxiën naar de gate.

De vliegveiligheid is niet in het geding geweest, laat KLM in een verklaring weten. De passagiers werden na de landing op de hoogte gesteld dat er eerst een inspectie door het grondpersoneel moest worden gedaan, voordat ze konden uitstappen.

Vallende vleugel

Begin dit jaar verloor een ander KLM-toestel ook een onderdeel. Dat rompdeel viel tijdens de start vanaf Schiphol af van een vracht-Boeing 747 en is nooit teruggevonden. Een soortgelijk KLM-vliegtuig raakte in 2019 een vleugelonderdeel kwijt in Zimbabwe. Die vleugelklep kwam terecht in een voorstad van Harare. Niemand raakte gewond.

Rompdeel op een rijdende auto

In 2017 raakte een Boeing 777-200ER van KLM ook tijdens het opstijgen een rompdeel kwijt in Osaka, in Japan. Dat onderdeel viel van een hoogte van 2.400 meter op een rijdende auto.

De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. De oorzaak was een kapotte ophangbeugel.