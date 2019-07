KLM-Boeing 747 verliest vleugelonderdeel boven stad in Zimbabwe

SCHIPHOL - Een vrachttoestel van KLM is gistermiddag boven de Zimbabwaanse stad Chitungwiza een vleugelonderdeel verloren tijdens de nadering naar de internationale luchthaven van Harare. Dat bevestigt een woordvoerster van KLM aan NH Nieuws na berichtgeving van de Zim Morning Post. Er is niemand gewond geraakt.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Boeing 747 van KLM's dochtermaatschappij Martinair was vanuit Johannesburg in Zuid-Afrika vertrokken en had de nadering ingezet naar Robert Gabriel Mugabe Airport in Harare. Boven Chitungwiza, een stad zo'n dertig kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Harare en nabij de luchthaven, is het misgegaan.

Vleugelklep

Vlak voor de landing is het cargotoestel een deel van een vleugelklep verloren. Zo'n klep wordt bij het opstijgen en landen gebruikt om langzamer te kunnen vliegen, zonder daarbij draagkracht te verliezen. Hoe het onderdeel van de Boeing 747 kon loskomen, is bij KLM nog niet bekend.

Vallend metaal

Volgens de lokale krant Zim Morning Post zijn er geen gewonden of doden gevallen. Inwoners van de stad Chitungwiza hoorden wel een luide klap en zagen puin uit de lucht vallen. De krant citeert een bewoner: "Ik hoorde lawaai en ben op onderzoek gegaan, toen mijn dochter mij vertelde dat ze metaal uit de lucht zag vallen."

Op een haar na

Een andere ooggetuige laat de krant weten dat de klep het huis van zijn of haar buren op een haar na miste. "Niemand is gewond." Op foto's geplaatst door de Zim Morning Post is te zien dat mensen van de Zimbabwaanse luchtvaartautoriteiten de klep bekijken, omringd door kinderen.

Reactie KLM

"Het klopt dat een KLM Cargo toestel vandaag bij het inzetten van de landing op Harare, Zimbabwe, een deel van een klep van haar vleugel is verloren. De bemanning van het vrachttoestel heeft het vliegtuig veilig kunnen landen. Het losse onderdeel is even buiten Harare aangetroffen en heeft voor zover wij nu weten geen schade aangericht. Alles is direct in het werk gesteld om te achterhalen hoe de klep heeft kunnen losraken van het toestel."