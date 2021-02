Gezocht: rompdeel Boeing 747, ergens boven Nederland uit de lucht gevallen

SCHIPHOL - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een onderzoek gestart naar een verloren rompdeel van een Boeing 747-400F. Het onderdeel is vermoedelijk ergens boven Nederland tijdens het opstijgen naar beneden gevallen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Pas bij aankomst op de bestemming werd opgemerkt dat een paneel aan de onderkant van de vracht-Boeing 747 was afgebroken. Het rompdeel is op 16 januari van het toestel gevallen. De maatschappij en eindbestemming zijn niet bekendgemaakt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid tast nog in het duister waar het paneel is terechtgekomen en is een onderzoek gestart.

Vallend vleugelonderdeel

Twee jaar geleden raakte een Boeing 747 van KLM's dochtermaatschappij Martinair Cargo ook al eens een onderdeel kwijt. Toen viel een vleugelonderdeel op een Zimbabwaanse stad tijdens de nadering naar de luchthaven van Harare. Niemand raakte daarbij gewond.

Osaka

In september 2017 viel een rompdeel van een KLM-Boeing 777 van 2400 meter hoogte op een rijdende auto in de Japanse stad Osaka. Ook toen hadden de piloten niks door totdat het toestel geland was op Schiphol. De oorzaak was een gebroken ophangbeugel. De twee inzittenden van de auto raakten niet gewond. Een deel van het dak raakte beschadigd en een zijraam sneuvelde.