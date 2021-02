Verloren rompdeel is van KLM-toestel

SCHIPHOL - Een rompdeel van een vrachtvliegtuig dat vorige maand zoekraakte, is van een KLM-Boeing 747 gevallen. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM aan NH Nieuws. Op 16 januari viel het onderdeel tijdens het opstijgen vanaf Schiphol ergens neer in Nederland. Van het rompdeel ontbreekt nog ieder spoor.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Gisteren maakte de Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) bekend dat in januari een Boeing 747-400F vermoedelijk boven Nederland een paneel was verloren. Pas bij aankomst op de bestemming werd ontdekt dat het rompdeel ontbrak.

De Onderzoeksraad wil zelf geen details kwijt over de luchtvaartmaatschappij, het vertrekpunt en de eindbestemming, zolang het onderzoek nog loopt. Dat onderzoek kan nog maanden duren.

Speurwerk

Maar na enig speurwerk door Harro Ranter van het Aviation Safety Network, lezers van onze website en verder onderzoek door NH Nieuws zelf, werd al snel duidelijk dat het om een Boeing 747-400ERF van KLM's dochtermaatschappij Martinair Cargo moest zijn. Het toestel vloog op 16 januari van Schiphol naar Nairobi in Kenia. KLM heeft het incident bij de Onderzoeksraad en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gemeld.

Het rompdeel is nog niet teruggevonden. De Onderzoeksraad gaat er vanuit dat het paneel ergens in Nederland terecht is gekomen.