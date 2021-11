Laatste stemdag Dijk en Waard, verkiezingsuitslagen vanavond live te volgen

Langedijk en Heerhugowaard fuseren 1 januari tot de gemeente Dijk en Waard. De gemeenten Beemster en Purmerend fuseren ook, tot de nieuwe gemeente Purmerend. Omdat per die datum een nieuwe gemeenteraad vereist is, kunnen inwoners deze week al stemmen. De rest van Noord-Holland kan in maart naar de stembus.

Toekomstige Dijk en Waarders kunnen in ruim dertig stembureaus terecht. Daar zitten ook een aantal stemstraten bij, waar stemmen vanuit de auto of met de fiets of lopend mogelijk is. Kijk hier voor alle locaties.

De afgelopen dagen kon al gebruik gemaakt worden van het zogenoemde 'vroegstemmen'. Dit om zo de eventuele drukte bij de stembureaus te spreiden vanwege de coronabeperkingen. Van die mogelijkheid heeft minder dan 10 procent van de kiezers gebruik gemaakt.

Uitslagenavond

Vanaf 21.30 uur worden de eerste voorlopige uitslagen verwacht. In de raadszaal in Heerhugowaard worden de stemmen per stembureau gepresenteerd. Ook zijn de meeste lijsttrekkers van de twaalf deelnemende partijen aanwezig. De bekendmaking is vanavond live te volgen via NH Nieuws en mediapartner Streekstad Centraal.

Aan het eind van de avond is dan de voorlopige stemverdeling per partij bekend. Morgen worden alle stemmen opnieuw centraal geteld. Pas maandag is de definitieve uitslag bekend en wordt duidelijk welke 37 kandidaten een plekje in de gemeenteraad hebben veroverd.