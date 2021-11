Lichte paniek door geen stroom bij stembureau in Heerhugowaard

Bij het drive through stemlokaal in Heerhugowaard was geen stroom. Inwoners van Heerhugowaard kunnen er vandaag terecht om hun stem uit te brengen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeenten Dijk en Waard.

Het stembureau is wel gewoon geopend, alleen stonden de vrijwilligers volgens onze verslaggever in de kou.

Het probleem zat hem in het aggregaat dat niet wilde werken. Er werd druk naar een oplossing gezocht en tot die tijd moest er in het donker gestemd worden. "Ik heb vertrouwen dat het later opgelost wordt. We zijn alsnog open want we willen geen stem verloren laten gaan", vertelde voorzitter van het stembureau, Robbert-Jan Piet.

Nieuwe manier van stemmen

De drive through is een nieuwe manier van stemmen vertelt Piet. "We hebben er een stuk of vijf in Heerhugowaard om het zo makkelijk te maken voor mensen om te stemmen." Men komt namelijk aangereden met hun auto, rijden vervolgens een tent binnen en kunnen vervolgens weer doorrijden naar hun werk.