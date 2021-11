Overgrote deel moet nog naar de stembus voor verkiezingen Dijk en Waard

In totaal zijn er ruim 43.000 stemgerechtigden in Heerhugowaard en ruim 21.000 in Langedijk. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was het opkomstpercentage in Heerhugowaard 50,6 procent. In Langedijk lag de gang naar de stembus een stuk hoger. Daar wist 83,7 procent de stembus te vinden.

Er kan nu vanwege het coronavirus drie dagen gestemd worden, zodat kiezers goed gespreid kunnen stemmen. Hierdoor maakt de gemeente wel hogere kosten. Toch is de Heerhugowaardse burgemeester Bert Blase, die de verkiezingen faciliteert, optimistisch, vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Door corona is het fijn dat mensen verdeeld over drie dagen op hun eigen manier en tijd kunnen stemmen. We zitten er nu middenin, later bekijken we hoe het driedaags stemmen uitpakt."

Het is ook niet helemaal een verrassing dat de opkomst tot nu toe laag is. "We hebben ons hierop voorbereid, veel mensen stemmen alsnog op de laatste dag." Wel hoopt de woordvoerder dat mensen niet tot het allerlaatste moment wachten, om drukte bij de stembureaus te vermijden. "Vermijd het laatste moment, kom overdag. En mensen die helemaal niet kunnen stemmen, mogen nog tot en met morgen een volmacht uitbrengen en iemand anders laten gaan", aldus de woordvoerder.

In de gemeenten kan op verschillende manieren gestemd worden, waaronder in een drive-through stemlokaal.