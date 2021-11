In vier gemeenten kan er nú gestemd worden, maar wel met een mondkapje op

De stembureaus zijn zojuist geopend. Inwoners van Beemster, Heerhugowaard, Langedijk en Purmerend kunnen er terecht om hun stem uit te brengen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeenten Dijk en Waard en Purmerend. Ook morgen en overmorgen kan er nog gestemd worden.

Verkiezingsbord Dijk en Waard - NH Nieuws

Een QR-code is niet nodig bij de stembureaus, wel moet iedereen een mondkapje dragen. Verder lijken de aangescherpte coronamaatregelen geen grote gevolgen te hebben. "In alle stembureaus is voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden", laat een gemeentewoordvoerder van Dijk en Waard weten. Er kan gedurende drie dagen gestemd worden. "Door iedereen", benadrukt de woordvoerder. "Afgelopen maart kon dat ook op meerdere dagen, maar toen konden alleen kwetsbare groepen eerder stemmen. Om nu de drukte te spreiden is het voor iedereen mogelijk."

Herindelingsverkiezingen Langedijk en Heerhugowaard en Beemster en Purmerend fuseren 1 januari tot de gemeente Dijk en Waard en de nieuwe gemeente Purmerend. Omdat per die datum een nieuwe gemeenteraad vereist is, kunnen inwoners deze week al stemmen. De rest van Noord-Holland kan in maart naar de stembus. Woensdagavond sluiten de stembussen om 21.00 uur en worden later die avond de voorlopige uitslagen bekend.

Stemstraten Elke dag zijn de stembureaus open tussen 07.30 en 21.00 uur. In Langedijk en Heerhugowaard zijn vandaag en morgen elf stembureaus open. Op woensdag zijn dat er vijfentwintig. Vijf van die locaties zijn 'stemstraten', waar je met de auto, brommer, fiets of lopend je stem kan uitbrengen. Op deze website kan je zien waar die zijn. Verkiezingsbussen In Beemster en Purmerend zijn er de eerste twee stemdagen acht stembureaus open. Dat zijn er op woensdag vierendertig. Ook rijden er de komende dagen twee speciale 'verkiezingsbussen' door Purmerend. Alle locaties om te stemmen vind je op deze website. Om de veiligheid te garanderen is er in Purmerend voor gekozen om dit keer geen stembureaus in scholen op te tuigen. Bewoners van een zestal verzorgingshuizen kunnen in hun tehuis stemmen. Deze stemlocaties zijn niet toegankelijk voor andere kiezers.