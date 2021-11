Inwoners Dijk en Waard op de fiets door het drive-through stemlokaal

Inwoners van de gemeente Langedijk en Heerhugowaard mogen vanaf vandaag naar de stembus. De twee gemeentes gaan per 1 januari op in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Kiezers kunnen niet alleen op de traditionele manier stemmen, maar ook vanuit de auto of de fiets dankzij een drive-through stemlokaal. "Het scheelt een hoop tijd", aldus een van hen.

NH Nieuws was vanmorgen bij dit speciale drive-through stembureau in Heerhugowaard (tekst loopt door onder de video)

Bij een stembureau aan de Oosttangent in Heerhugowaard waren er vanmorgen rond half acht nog wat opstartproblemen: de verlichting werkte niet waardoor het stembureau niet op tijd open kon gaan. Het probleem was uiteindelijk snel verholpen en dus konden mensen vanuit hun auto of op de fiets hun stem uitbrengen.

Bij alle stemlocaties wordt ook rekening gehouden met de coronaregels. Zo is een mondkapje binnen verplicht en moet er afstand worden gehouden. Een QR-code is in de stembureaus en drive-throughs niet nodig. Er kan gedurende drie dagen gestemd worden en iedereen is welkom.

"Afgelopen maart kon dat ook op meerdere dagen, maar toen konden alleen kwetsbare groepen eerder stemmen. Om nu de drukte te spreiden is het voor iedereen mogelijk", aldus een woordvoerder van de nieuwe gemeente.

Nieuwsgierig

Ook in Sint Pancras bij sporthal de Oostwal konden inwoners zowel met de auto, de fiets en met de benenwagen bij het stemlokaal terecht. Echt druk was het vanmorgen rond elf uur nog niet. "Het valt nog een beetje tegen. We hoopten dat mensen wel nieuwsgierig zouden zijn naar deze manier van stemmen, maar de dag is nog jong", aldus voorzitter Nico Groen.

In Sint Pancras en Koedijk-Noord zit lang niet iedereen op de fusie met Heerhugowaard te wachten. De dorpsraad van Sint Pancras strijdt al tijden tegen de fusieplannen. Ze zagen liever dat hun dorp ingelijfd werd door Alkmaar. Ook tijdens het stemmen vanmorgen blijkt dat veel inwoners Heerhugowaard geen logische keuze vinden.

De opkomst van vandaag was 3,3 procent: dat betekent dat zo'n 2.000 mensen vandaag hun stem hebben uitgebracht.