Deze 12 partijen doen mee aan de verkiezingen van Dijk en Waard

Twaalf politieke partijen doen in november mee aan de herindelingsverkiezingen van Dijk en Waard. Dat bleek vanmorgen in Heerhugowaard tijdens de zitting van het stembureau. Maandag werd bekend dat dertien partijen mee wilden doen, daarna werd getoetst of ze aan de voorwaarden voldoen. Alleen de lege lijst van Langedijker Marcel Brandsma werd afgewezen.

De politieke partijen die aan de verkiezingen meedoen zijn (op volgorde van lijstnummer):

1. Dijk & Waardse Onafhankelijke Partij

2. Senioren Dijk en Waard

3. VVD

4. CDA

5. D66

6. GroenLinks

7. Partij van de Arbeid

8. ChristenUnie

9. Authentiek Dijk en Waard

10. Lokaal Dijk en Waard

11. Blanco lijst van Rob Planken

12. Forum voor Democratie

Bij herindelingsverkiezingen is het zo geregeld dat de gemeente met het hoogste inwoneraantal de verkiezingen faciliteert. In dit geval is dat Heerhugowaard. Daarom behouden partijen die bij de vorige verkiezingen van Heerhugowaard meededen automatisch hun volgorde op de kieslijst.

Loten om plek op de kieslijst

Dit geldt voor de nummers 1 tot en met 8. De Dijk & Waardse Onafhankelijke Partij en Senioren Dijk en Waard deden bij de vorige verkiezingen mee als Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij en Senioren Heerhugowaard. Zij veranderden voor de verkiezingen van naam.

Authentiek Dijk en Waard, Lokaal Dijk en Waard, de blanco lijst van Rob Planken en Forum voor Democratie moesten om hun plek op de kieslijst loten. Uit de loting kwam bovenstaande volgorde.

Niet aan voorwaarden voldaan

Dertien partijen meldden zich maandag aan voor de verkiezingen, dinsdag bleek tijdens de zitting van het Kiesbureau dat D66 en de blanco lijst van Marcel Brandsma niet aan alle voorwaarden voldeden. Ze hadden tot en met gisteren om dit recht te zetten.

Bij D66 stond bestuurslid Mirjam Rijswijk op de kieslijst, maar zij had geen instemmingsverklaring geleverd. Ze was door een administratieve fout op de lijst beland, vertelt ze aan NH Nieuws. "Ik draag mijn partij een warm hart toe, maar blijf liever actief als bestuurslid", aldus Rijswijk. Ze is inmiddels van de lijst gehaald en D66 kan gewoon aan de verkiezingen meedoen.

Brandsma miste ondersteuningsverklaringen. Om aan de verkiezingen mee te kunnen doen, moesten alle partijen twintig van die verklaringen inleveren en Brandsma had er ook gisteren niet genoeg. Tijdens de zitting kondigde hij aan naar de Raad van State te gaan, omdat hij het niet eens is met het besluit.