Ergernis om 'ontbrekende' camerabeelden, brandstichter tankstation wil voorlopig vrijkomen

Nog steeds hebben de rechtbank en de advocaat van de verdachte geen camerabeelden gezien van de brandstichting bij een tankstation in Hoorn vorig jaar. Terwijl dat de reden was dat de rechtszaak drie maanden geleden werd stilgelegd en uitgesteld . De ergernis was vanmorgen dan ook groot, omdat de beelden een belangrijke rol spelen in het beantwoorden van de vraag of de verdachte wel of niet mensen in brand wilde steken.

A. was boos op de gemeente Hoorn, omdat hij al drie jaar probeerde onderdak te krijgen. Na een discussie op het gemeentehuis loopt het vorig jaar mei uit de hand. De man stak de weg over, vulde bij het tankstation een gieter met benzine en liep de kiosk binnen.

Onmiddellijk begon hij benzine te gieten. Onder meer over een van de klanten, die later wist te ontkomen. A. stak de benzine aan, met brand als gevolg. Daarbij zou hij iets gezegd hebben als: 'ik steek jullie allemaal in de fik'.

Drie maanden terug vond de inhoudelijk behandeling van de zaak plaats, die halverwege werd stilgelegd. Een medewerker van het tankstation die in de zaal zat, maakte duidelijk dat er wel degelijk camerabeelden zouden zijn. Om die reden wilde de advocaat van de verdachte nogmaals getuigen verhoren. Twee van de drie zijn inmiddels opnieuw verhoord, een derde verhoor vindt eind december plaats. Het Openbaar Ministerie werd gemaand de beelden te achterhalen.

'Zeer apart'

Vandaag bleek in de rechtbank in Haarlem dat zowel de rechtbank als de advocaat de beelden nog steeds niet gezien hebben. "Het is zeer apart hoe het gelopen is. Al meermaals hebben we erom gevraagd en is er ook expliciet door de cliënt benadrukt dat de beelden van belang zijn", zegt advocaat Ralph Titahena.

Via de mail had hij een link ontvangen, maar kon de beelden door technische problemen niet bekijken. Hij verzocht dan ook de beelden met spoed via een andere weg te willen ontvangen.

Ook de verdachte zelf wil de beelden graag zien. "Ik zeg het je eerlijk. Ik heb niks te verbergen, zij blijkbaar wel. Als die videobeelden er zijn, kan je zien dat ik niet de persoon ben die iets te verbergen heeft." A. ontkende vorige zitting dat hij bewust mensen in brand wilde steken en zei spijt te hebben van zijn daden.

Beelden opgevraagd

Het Openbaar Ministerie zegt na de zitting in augustus direct actie te hebben ondernomen. Ze hebben de beelden opnieuw opgevraagd bij de eigenaar en toegevoegd aan het dossier. Hoe de rechtbank de beelden niet heeft kunnen ontvangen, blijft onduidelijk. "Er moet worden uitgezocht hoe dit precies zit", laat een woordvoerder van het OM weten.

Omdat de zaak al 1,5 jaar op zich laat wachten, wil de advocaat dat Kenadid A. niet langer in voorarrest blijft. "Er is al veel tijd overheen gegaan en het zal nog langer duren", aldus Titahena. Maar de officier van justitie dacht daar anders over en vindt dat de verdachte vast moet blijven. "Het is een schok voor de maatschappij en nog steeds beangstigend voor de mensen die er aanwezig waren. Dat is nu niet anders."

De rechtbank doet morgen uitspraak over het verzoek om A. voorlopig vrij te laten. Op 3 maart wordt de rechtszaak inhoudelijk behandeld.