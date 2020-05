Brandstichting bij tankstation in Hoorn, dader met brandwonden naar ziekenhuis

De brand ontstond vanmiddag omstreeks 14.00 uur. Een politiewoordvoerder kon niet veel over de dader vertellen aan WEEFF, behalve dat hij brandwonden op liep. Het is niet bekend of het een bewuste actie van de man is geweest.

De man wordt na zijn behandeling in het ziekenhuis door de politie verhoord. De brand heeft voornamelijk schade aangericht aan de winkel bij het tankstation.