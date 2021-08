Brandstichter Hoorns tankstation voor de rechter: "Hij zei: ik steek jullie in de fik"

Kenadid A. (33) moet vandaag voor de rechter komen. In mei vorig jaar stichtte hij brand in de winkel van een Hoorns tankstation. Daarbij liepen zowel de brandstichter zelf als een klant die hem naar buiten probeerde te werken brandwonden op.

Na een conflict in het gemeentehuis stormt A. naar het tankstation. Daar vult hij een gieter met benzine die hij leeggooit in de winkel waar op dat moment meerdere klanten zijn. Miranda Lenior, manager van het tankstation, weet nog net op tijd een klant in veiligheid te brengen. "Hij werd overgoten met benzine, we zijn via de achteruitgang eruit gerend. Als het raam van de balie niet dicht was geweest, hadden we het waarschijnlijk niet na kunnen vertellen", vertelde ze eerder tegen NH Nieuws/WEEFF.

'Ik steek jullie allemaal in de fik'

"Hij zei: 'Ik steek jullie allemaal in de fik'", vult Arnold Stokkel aan, die net wilde afrekenen. De klanten proberen A. nog tegen te houden, maar dat lukt niet. De verdachte loopt daarbij zelf ook brandwonden op, net als een klant die hem naar buiten probeert te krijgen. De brandweer kan de brand snel blussen, en A. wordt aangehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem van poging tot moord. Het is niet het enige waar hij zich voor moet verantwoorden. Zo zou hij in april 2020 ook vijf auto's met een hard voorwerp hebben vernield.

A. heeft een lange lijst aan veroordelingen voor verschillende delicten. Op zijn dertiende vertrekt hij naar het Verenigd Koninkrijk. In 2009, hij is dan 22, wordt hij opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. In de drie jaar erna loopt hij nog tien keer tegen de lamp. Vooral vanwege het bezit van cannabis.

Verenigd Koninkrijk uitgezet

In 2012 belandt hij achter de tralies, en twee jaar later gaat hij opnieuw in de fout. Hij werkt een politieagent tegen die bij hem naar drugs zoekt, en ook vindt. Hij wordt veroordeeld tot twintig maanden cel. Er wordt daarom een procedure gestart om hem het land uit te zetten. In 2015 oordeelt de rechter dat A. het Verenigd Koninkrijk moet verlaten en weer terug naar Nederland moet.

A. zit inmiddels al ruim een jaar in voorarrest voor de brandstichting bij het tankstation aan de Zwaagmergouw. Vandaag hoort hij welke straf de officier van justitie tegen hem eist.



