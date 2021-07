Erepenning voor moedig optreden tankstationbrand: "Hij zei, ik steek jullie in de fik"

Door moedig in te grijpen, wisten vier mensen erger te voorkomen toen vorig jaar een man de kiosk van het tankstation aan de Zwaagmergouw in Hoorn in brand stak. Het viertal kreeg daarom vanmiddag de bronzen 'Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon'.

Als op vrijdagmiddag 22 mei 2020 een boze man de kiosk binnenloopt met een gieter vol benzine, weten de aanwezigen dat het foute boel is. De twee klanten en medewerkers proberen de man te bedaren, maar tevergeefs. "Ik heb geprobeerd op hem in te praten, maar het escaleerde. Hij gooide de gieter over de vloer heen en zei 'ik steek jullie allemaal in de fik'", vertelt Arnold Stokkel, die op dat moment net zijn tankbeurt wil afrekenen.

Miranda Lenior, manager van het tankstation, weet nog net op tijd een klant in veiligheid te brengen. "Hij werd overgoten met benzine, we zijn via de achteruitgang eruit gerend. Als het raam van de balie niet dicht was geweest, hadden we het waarschijnlijk niet na kunnen vertellen."

'Ik steek je in de fik'

De 32- jarige verdachte had ruzie op het gemeentehuis, stak daarna de weg over en vulde een gieter met benzine die hij over de vloer van de kiosk leegde. "Hij pakte een aansteker en dreigde eerst een medewerker in de fik te steken, die dook terug naar achter. En toen stak hij de rest aan."

De brandweer was er snel en wist de vuurzee te blussen maar de schade aan de kiosk is groot. Het tankstation bleef na de brand zes weken gesloten. Pas na drie maanden kon in augustus de kiosk weer open. De verdachte werd met brandwonden met de ambulance afgevoerd en zit nog steeds vast.

Stokkel verbaast zich waarom niet eerder is ingegrepen. "Deze man had veel eerder van de straat gehaald moeten worden. Hij heeft op veel meer plekken voor overlast gezorgd." Op 26 augustus aanstaande is de rechtszaak.

Bijzondere erepenning

Het viertal kreeg in de Oosterkerk vanmiddag de uitzonderlijke penning uitgereikt, uit handen van burgemeester Jan Nieuwenburg. "Het is na de de Millitaire Willems-Orde de nog oudst bestaande dapperheidsonderscheiding die in Nederland maar een paar keer per jaar wordt toegekend", zei Nieuwenburg in zijn speech.

Het krijgen van de erepenning verrast Arnold. "Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen. En aan de andere kant is dit toch een stuk waardering. Het had veel erger af kunnen lopen."