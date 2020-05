Brandstichter bij Hoorns tankstation probeerde met brandstof gevulde gieter bij kiosk aan te steken

HOORN - De politie heeft gistermiddag een 32-jarige man zonder vast adres aangehouden, vanwege brandstichting in de kiosk van een tankstation. Bij de actie aan de Zwaagmergouw in Hoorn liep de man brandwonden op en moest naar het ziekenhuis.

De man liep rond 13.50 uur richting het tankstation, waar hij een gieter pakte en deze vulde met brandstof. Bij de kiosk gooide hij de gieter leeg en probeerde deze aan te steken.

Mensen die in de kiosk aanwezig waren en dit zagen gebeuren probeerden de man tegen te houden. Helaas lukte dit niet, waardoor de man de brandstof in vlam kon zetten. Hierbij liep hij zelf brandwonden aan zijn arm op. Omstanders die door de brandstof werden geraakt, konden snel in veiligheid gebracht worden.

Het personeel van de kiosk en de later gearriveerde brandweer wisten het vuur te blussen. De dader werd door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Na de behandeling van zijn wonden wordt een onderzoek ingesteld naar de motieven van deze 32-jarige man.