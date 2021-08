Rechtszaak tegen brandstichter bij Hoorns tankstation uitgesteld

De rechtszaak tegen Kenadid A. (33), de man die vorig jaar mei brandstichtte bij een Hoorns tankstation. is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De zitting was al geruime tijd bezig. De advocaat van de verdachte, Gerald Roethoef, wil verschillende getuigen horen om antwoord te krijgen op de vraag of A. nu wel of niet mensen in brand wilde steken.

Volgens A. was het een schreeuw om aandacht. Al drie jaar probeerde hij onderdak te vinden, maar kwam de gemeente Hoorn beloftes niet na. Hij stak de weg over, vulde bij het tankstation een gieter met benzine en liep de kiosk binnen. Onmiddellijk begon hij benzine te gieten. Onder meer over één van de klanten die wist te ontkomen. Daar bij zou hij zoiets gezegd hebben als: 'Ik steek jullie allemaal in de fik'.

Zelf ontkende A. dat in alle toonaarden. Hij wilde alleen maar aangehouden worden. Over de man die benzine over hem kreeg, zei de verdachte: "Hij stond in de weg, het ging per ongeluk. Ik wilde alleen over de grond gieten."

Het slachtoffer rende weg en kon met hulp van het personeel van het tankstation wegkomen.

Flinke steekvlam

Omdat de politie op zich laat wachten, steekt A. de benzine aan met een flinke steekvlam en brand als gevolg. De klanten en het winkelpersoneel zijn dan al weg. Zelf loopt de man lichte brandwonden op. Niet veel later wordt hij gearresteerd.

In de ambulance, maar ook in het ziekenhuis zou hij tegen twee agenten hebben gezegd dat hij mensen in de brand wilde steken. "Dat is niet mijn schuld, maar van de gemeente", zou hij daar aan hebben toegevoegd. Maar A. ontkende tijdens de zitting dit gezegd te hebben.