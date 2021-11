Kaasstad ontvangt de Sint: "Wat een heerlijk welkom"

De Sint en tientallen van zijn Roetveegpieten zijn vanmiddag door de binnenstad van Alkmaar getrokken. Daarbij passeerden ze ook de pro-Zwarte Piet-demonstranten, met een delegatie van Pegida verkleed als Zwarte Piet. Dat verliep rustig. Het was vooral een gezellig kinderfeest. "Wat is Alkmaar toch een mooie stad", aldus de Goedheiligman.

Burgemeester Anja Schouten begeleidde de Sint door de kaasstad. "Het is fijn dat Sinterklaas weer in het land is", vertelt ze onderweg aan mediapartner Alkmaar Centraal . "Het was deze week toch spannend, maar hij is er en we kunnen allemaal weer onze schoen zetten."

Rond 13.45 uur kwam de Sint met zijn boot aan bij de Accijnstoren. De Goedheiligman was blij dat hij weer voet op Alkmaarse bodem kon zetten: "Wat een heerlijk welkom." Wat volgde was een feestelijke intocht, die door de Sint werd afgelegd op de rug van zijn trouwe paard Ozosnel.

Demonstratie

Vanwege de aangekondigde demonstratie vóór Zwarte Piet was er veel politie op de been, maar in het speciale demonstratievak bij de Grote Kerk stonden uiteindelijk maar dertien demonstranten verkleed als Zwarte Piet. Onder hen ook aanhangers van de anti-islambeweging Pegida.

Volgens organisator Thomas van der Elst was het ondanks de lage opkomst, hij verwachtte vijftig man, toch een succes. "Er komen heel veel blije kinderen naar ons toe, auto's toeteren en we krijgen ontzettend veel mooie reacties. We zijn onderdeel van het feest en dat is precies wat we voor ogen hadden."

Kijk hieronder naar beelden van de demonstratie: