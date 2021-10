Intocht Sinterklaas in Alkmaar gaat door, maar zonder Zwarte Piet

De intocht op 13 november in het centrum van Alkmaar gaat door, maar zonder de traditionele Zwarte Piet. Voorzitter van de Stichting Intocht Sinterklaas Alkmaar, Lida Mathot zegt dat het een 'lastige discussie was.' Hoe de nieuwe pieten er dit jaar uit komen te zien wordt in de komende weken duidelijk.

Wat wel verandert dit jaar zijn de pieten. Of ze voor de roetveegpieten, kleurpieten of een andere variant gaan is nog niet duidelijk. Behalve dat zeker is dat ze niet voor de traditionele pieten gaan.

De organisatie is vooral blij dat ze de intocht toch door kunnen laten gaan. Ze waren al bezig met alternatieve plannen. Zo wilden ze eerder nog een Sinterklaasintocht organiseren waarbij kinderen vanaf 12 jaar alleen met een coronatoegangsbewijs erbij konden zijn. Maar nu Rijksoverheid bekendmaakte dat een intocht onder voorwaarden zonder coronatoegangsbewijs toch mogelijk is, wordt de intocht zoals het vanouds was.

"Met pijn in ons hart hebben we besloten afscheid te nemen van de traditionele pieten"

Daarover zeggen ze: "Het uiterlijk van de pieten is landelijk een discussie en ook binnen de stichting hebben we deze discussie op constructieve wijze gevoerd. Het is een lastige afweging geweest en met pijn in ons hart hebben we besloten afscheid te nemen van de traditionele pieten en voor een nieuwe stijl te gaan. Hoe onze pieten er dit jaar precies uit gaan zien werken we ook de komende weken verder uit."

De burgemeester van Alkmaar begrijpt de 'lastige afweging' die de organisatie moest maken. "Ik vind het moedig dat zij samen het constructieve gesprek zijn aangegaan en tot een gezamenlijk besluit zijn gekomen."

Pro-Zwarte Piet

Vorig jaar ging de Sinterklaas intocht vanwege de coronamaatregelen niet door. Toen zei Mathot: "Als de intocht door was gegaan, was zeker dertig procent van de pieten nog zwart geweest. Een deel van de mensen wil gewoon 'Zwarte Piet blijven'.

Ook uit een peiling bleek dat er vorig jaar nog een flink deel van de inwoners pro-zwarte Piet was. Toen gaf Ingmar Leijen van de Vrij Universiteit als reden dat bewoners uit kleinere gemeenten minder mensen uit andere culturen en van andere kleur tegenkomen. "En als je geen mensen om je heen hebt die last hebben van Zwarte Piet, heb je ook het idee dat het probleem er niet is, het niet speelt."